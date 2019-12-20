Turkuaz gecelerde heyecan fırtınası !..

Kentin gecelerine bambaşka bir renk katan Turkuaz Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta tamamlanırken, üçüncü haftanın dört maçı da oynandı

ORGANİZATÖR KOCATEKİN TAKIMLARI UYARDI

Turkuaz Futbol Turnuvası ara vermeden devam ediyor. Turnuvada müsabakalar çekişmeli geçiyor. Turnuva orginazatörü Oktay Kocatekin, takımlara uyarılarda bulundu. Kocatekin açıklamasında ''Turnuvamız tüm hızıyla devam ediyor. İkinci haftayı da sağ salim bitirmeyi başardık. Takımlara uyarılarda bulunmak istiyorum: Müsabakalara gelirken kramponlu futbol ayakkabısı giyilmemesi ve takımların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü krampon yasağı kuralımız var. Aksi taktirde kramponlu oyuncu sahada yer alamayacak. Kramponlu ayakkabı giyen takım, hükmen yenik sayılacak ve tüm takımlara başarılar diliyorum'' dedi.

TURKUAZ'DA ÜÇÜNCÜ HAFTA BAŞLADI

Turnuvanın İkinci haftasında ise Magna, Assan Hanil'i 4-2 yenerken, BFM Soğutma ise Maximum Güvenliği 3-1'lik skorla mağlup etti. Haftanın en çok gollü geçen maçında ise Zafer Elektrik, Sağlam Pen karşısında 6-0 yenilirken, Lounge Saray Simit Arilift'e 7-1 mağlup oldu. İkinci haftanın bitmesinin ardından üçüncü haftanın ikinci günü tamamlandı. Assan Hanil Tiri-Wall karşısında 3-1 mağlup olurken Maximum Güvenlik Mali Müşavirleri 3-1 yendi. İkinci gününde ise Çelik Halat Kolsan'a 2-1 mağlup oldu ve Maya Yapım Sağlam Pen'e 8-0'lık farklı skorla kaybetti.