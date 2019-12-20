Türkiye'nin ilk lastik fabrikası 59 yaşında

1960 yılında kurulan Türkiye’nin ilk lastik fabrikası ve 1962 yılında ilk lastiği üreten tesisi olarak pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren Prometeon Türkiye İzmit Fabrikası, 59. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarının da katıldığı büyük bir etkinlikle kutladı. İzmit’in sembol lastik fabrikasında kuruluş kutlamasının yanı sıra kıdem alan yönetici ve çalışanlarına rozet, plaket ve hediyeler verildi.

Fabrika sosyal tesislerinde öğle yemeğinde düzenlenen ilk törende Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer’in yanı sıra Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı, Lastik-İş Sendikası temsilcileri ve çalışanlar bir araya geldi. Törende İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Kalite Direktörü Alper Erkal, Üretim Direktörü Nuri Erdoğdu,Lastik İş Genel Merkez yöneticileri Necdet Ulusoy , Alperen Şakacı ve Salih Gür hazır bulundular.

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer’in konuşmasının ardından 1962 yılında ilk çalışanlardan Metin Akgündüz, Ahmet Ejderoğlu ve Ahmet Şimşek’e plaket verilmesi esnasında duygusal anlar yaşandı.

Akşam yapılan organizasyonda ise İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı ,Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer yaptıkları konuşmalar da ailelerin eşlerine desteklerinden dolayı teşekkür edip, kıdem alanları kutladılar. Törende; 10 yıl kıdem alan 15 çalışana, 20 yıl kıdem alan 30 çalışana, 25 yıl kıdem alan 26 çalışana ve 30 yıl kıdem alan 2 çalışana rozet, plaket ve hediyeleri takdim edildi. 15 yıl kıdem alan 12 çalışan ise aileleri ile birlikte fabrika gezisi gerçekleştirdikten sonra plaket aldı.

Türkiye, Prometeon Grubu için kritik bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi

Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri olan Türkiye İzmit fabrikası, sektörün ilk Bakanlık lisanslı Ar-Ge Merkezi olan ve Türkiye'deki ilk lastiği üreten tesis olarak faaliyetlerini sürdürüyor. En yeni teknolojiye sahip ticari lastiklerin üretimi Türkiye’de yapılıyor. Prometeon Türkiye’nin bağlı bulunduğu Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olarak, Pirelli markasıyla premium endüstriyel ve ticari lastikleri üretiyor ve satışa sunuyor.

Prometeon Lastik Grubu, Mart 2017'ye kadar Pirelli Grubu'nun bir parçasıydı. O tarihten bu yana Prometeon ve Pirelli, iki ayrı şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Prometeon Lastik Grubu’nun İzmit’te bulunan mevcut üretim tesisleri ise 1960’ta Pirelli tarafından kurulmuş olup, Türkiye’deki ilk lastik fabrikası konumunda bulunuyor. Pirelli ise İzmit’te üretilen binek ve motor sporları lastikleriyle hem iç hem de dış pazarda faaliyetlerine devam ediyor.