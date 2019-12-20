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Büyükakın'dan Hünkar Çayır'ı açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Gebze’deki Hünkâr Çayırı’nda inceleme yaptı. Başkan Büyükakın, “Bu alanda İstanbul’daki Panorama 1453’e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız” dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Gebze’deki Hünkâr Çayırı’nda inceleme yaptı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik personellerde incelemede hazır bulundu. Hayata geçirilecek projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın,  AKP Gebze İlçesi 100. Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde Hünkar Çayırı için müjde verdi. Başkan Büyükakın, “Bu alanda İstanbul’daki Panorama 1453’e benzer bir yapıyı kentimize kazandıracağız. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ın Otağı’nı canlandıran bir kısımda orada olacak” dedi.

“HÜNKÂR ÇAYIRI İÇİN ÇOK GÜZEL BİR PROJE HAZIRLANIYOR”

Panorama 1453’e benzer bir yapının bu alana kazandırılmasının yanında geri kalan kısımda rekreasyon alanı olarak tasarlanacağını da dile getiren Başkan Büyükakın, “200 dönümün tamamı şu anda Gebze Belediyesi’nin elindedir. Gebze Belediyesi arazinin devrini de aldı. Hemen aşağısında Marmaray İstasyonu da var. Orası muhteşem bir cazibe noktası olacak. Şu anda İstanbul’daki minyatürü yapan projecilerle çalışıyoruz. Hünkâr Çayırı için çok güzel bir proje hazırlanıyor. Projemiz tamamlanır tamamlanmaz da hızlı bir şekilde sahaya gireceğiz. Bu alan başta bölgemiz ve kentimizin yanı sıra Türkiye için de cazibe alanı olacak” açıklamasını yaptı.

“KOCAELİ’YE ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK”

Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağı olan Hünkâr Çayırı’nı karış karış gezen ve her detay üzerinde değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, incelemede ki heyetle birlikte projenin kente katacağı büyük bir değer üzerine de görüş alışverişi yaptı. Projenin her safhasıyla da yakından ilgileneceğini belirten Başkan Büyükakın, çalışmanın Kocaeli’ne çok büyük değer katacağını da belirtti.

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