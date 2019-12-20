En güvenilir başkanlar açıklandı

Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara 'Türkiye’nin en güvenilir Büyükşehir Belediye Başkanı kim?' sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 34,5’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu derken, İmamoğlu’nu sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise ikinci 10 kişilik listede yer aldı. Yaş guruplarına bakıldığında Başkan Büyükakın en fazla oyu 25-44 yaş arasındaki kitleden aldı.