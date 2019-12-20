Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara 'Türkiye’nin en güvenilir Büyükşehir Belediye Başkanı kim?' sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 34,5’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu derken, İmamoğlu’nu sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise ikinci 10 kişilik listede yer aldı. Yaş guruplarına bakıldığında Başkan Büyükakın en fazla oyu 25-44 yaş arasındaki kitleden aldı.
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O liste açıklandı? Tahir Büyükakın kaçıncı sırada?
Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz