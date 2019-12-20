Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:17 TSİ- Gündem G: Bugün 11:21 TSİ

O liste açıklandı? Tahir Büyükakın kaçıncı sırada?

Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi.

mask

Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada katılımcılara 'Türkiye’nin en güvenilir Büyükşehir Belediye Başkanı kim?' sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 34,5’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu derken, İmamoğlu’nu sırasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise ikinci 10 kişilik listede yer aldı. Yaş guruplarına bakıldığında Başkan Büyükakın en fazla oyu 25-44 yaş arasındaki kitleden aldı.

Bugün 11:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli'de engelli yerine park edenlere af yok! mask
Kocaeli'de engelli yerine park edenlere af yok!
İşçiye iyi, işverene kötü haber mask
İşçiye iyi, işverene kötü haber
Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir aksama yok’’ mask
Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir aksama yok’’
İzmit'te artık önüne gelen yere tezgah açılamayacak! mask
İzmit'te artık önüne gelen yere tezgah açılamayacak!
Dilovası'ndaki hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor mask
Dilovası'ndaki hava kirliliği halk sağlığını tehdit ediyor
Google çöktü! mask
Google çöktü!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Banka borçları yüzünden kendini astı! mask
Banka borçları yüzünden kendini astı!

GALERİ

Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı mask
İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL