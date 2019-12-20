Kandıra GİOSB’de yoğun çalışma

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin 26. Yıl Kutlama Programı, Kerpe Kaptan Restaurant’da gerçekleştirildi. Danışma Kurulu Başkanı Erol Köse’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ile birlikte Kandıra Belediye Başkanları; Turan Sarı(1973-1981), Kenan Evin(1984-1994), Ecz. İsmail Genç(1999-2004), Mustafa Öğren(2004-2009), Cengiz Kan(2009-2014) ve Adnan Turan, Kocaeli Kandıralılar Derneği başkanları; Turan Sarı(1996-1998), Günay Gülcü(2000-2002), Erdal Baykara(2004-2006), Recep Yıldız(2008-2010), Erdoğan Alkan(2010-2012), Harun Reşit Kocagöz (2012-2014), Prof.Dr. Mehmet Bayrak(2016-2018) ve 13.Başkan Av. Abdurrahman Kaymak, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, siyasiler, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

GİOSB SÜRECİNİ ANLATTI

Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin aralık ayı programına katılan Mehmet Başol, 10 yıllık mahkeme sürecinin sona erdiğini belirterek, “İnşaat alanında; alanın çok eğimli olması nedeniyle 7 milyon metreküp kazı, 5,5 milyon metreküp de dolgu işi yapılmakta. Hedefimiz 2020'nin sonlarında yatırımcıya parsellerini teslim etmek ve 58 yatırımcımızı yaklaşık 80 yatırımcıya çıkarmak. Burada şekerleme, et ve süt ürünleri, bakliyat gibi ürünler üretecek 80 fabrika inşa etmek. 2023'te de fabrikaların üretime geçmelerini sağladığımızda 9 bin 510 kişi istihdam edilecek ve Kandıralılar için yeni gelir kapısı açılacaktır” dedi.

BAŞOL’A PLAKET

Kandıra GİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol’dan sonra Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal Kandıra’daki gelişmeler ile ilgili bilgi verdiler. Çok sayıda soruyu cevaplayan Başol’a teşekkür eden Erol Köse, Başol’a plaketi Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın vermesini rica etti. Adnan Turan ve eski Kandıra Belediye Başkanları; Turan Sarı, Kenan Evin, Ecz. İsmail Genç, Mustafa Öğren ve Cengiz Kan birlikte plaketi Başol’a takdim ettiler. Kandıra Hindisi ikramının yapıldığı programda, Mehmet Başol ile Ecz. İsmail Genç hindilerin lades kemiğini birer ucundan karşılıklı tutup kırarak neşe içinde lades tutuştular.

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