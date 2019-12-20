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Metal işçileri, meydana indi

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü Türk Metal Sendikası işçileri önceki gün Gölcük Anıtpark’ta toplanarak, kesinlikle geri adım atmayacaklarını haykırdılar

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Önceki gün saat 16.30’da Anıtpark’a gelen binlerce işçi MESS’e tepki göstererek, ‘Hakkımızı arayacağız’ mesajını verdiler. Türk Metal Sendikası’na Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız ve Yönetimi de destek verdi. Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Şener, üyeleriyle anket düzenlediklerini belirterek, “Sonunda ortaya çıkan çalışmayı üyemizin onayına sunduk. O taslak bizimde onurumuzdur. Türk Metal’e emanettir.O yüzden herkes bilsin ki biz o emanete halel getirmeyiz” dedi. 

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