Metal işçileri, meydana indi

Önceki gün saat 16.30’da Anıtpark’a gelen binlerce işçi MESS’e tepki göstererek, ‘Hakkımızı arayacağız’ mesajını verdiler. Türk Metal Sendikası’na Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız ve Yönetimi de destek verdi. Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Şener, üyeleriyle anket düzenlediklerini belirterek, “Sonunda ortaya çıkan çalışmayı üyemizin onayına sunduk. O taslak bizimde onurumuzdur. Türk Metal’e emanettir.O yüzden herkes bilsin ki biz o emanete halel getirmeyiz” dedi.