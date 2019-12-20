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Kadın ve çocuklar için, bildiri dağıttılar

LOTUS Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği üyeleri artan çocuk istismarı ve kadın karşı şiddet olaylarına karşı vatandaşları hem bilgilendirdi hem de bildiri dağıttı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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LOTUS Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği üyeleri, son zamanlarda artan çocuk istismarı ve kadınlara karşı şiddet olayları ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla İzmit Belediyesi’nin de bulunduğu Belsa Plaza önünde stant açtı. Stant önünde “Yaşamak istiyoruz” başlıklı bildiri ve broşür dağıtan kadınlar, vatandaşlara hem kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi için yapılması gerekenleri hem de İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 

 “ÇOCUK İSTİSMARI DURDURULMALIDIR”

Vatandaşlara dağıtılan broşürde çocuk istismarının durdurulması için önlem alınmasını isteyen Lotus Kadınlar, devletin çocukları her türlü istismara karşı korumasının zorunlu olduğunu anlattı.Kadınlar için de yeterli koruma alınmasının gerektiğinin yazılı olduğu bildiride, tüm cezaların tereddütsüz uygulanması gerektiği vurgulandı.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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