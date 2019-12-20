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Akar: Vatandaşa nefes aldırın

Meclis bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’de ekonomik nedenlerle artan intihar vakalarına dikkat çekerek, “Vatandaşa acil nefes aldırmalısınız” dedi
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CHP Milletvekili Haydar Akar, vatandaşın 2002 yılındaki borcunun 6,5 Milyar TL olduğunu 2019 yılı itibari ile vatandaşın borcunun 520 Milyar TL olduğunun altını çizerek, “AKP İktidarının en büyük gelir kaynağı vatandaşın borcu mudur? dedi. Önceki gün Derince’de bir vatandaşın borçları dolayısı ile intihar ettiğine dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar; “Kocaeli'nin Derince ilçesinde 54 yaşında bir vatandaşımız doğal gaz borusuna kendini asarak intihar etmiştir. Son bir ayda Kocaeli'deki 10'uncu intihardır. Bir çocuk babası ve emekli olan Binnet Simit bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiğini bıraktığı nota yazıyor ve bu notta da bankalara olan borçlarını sıralamıştır” dedi.

 “NEFES ALDIRMALISINIZ”

Yaşanan intihar vakalarının bu ekonomik krizle ve yapıcı çözümler getirilmediği sürece devam edeceğini belirten Akar, yıllardır uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucu vatandaşın canından bezdiğini, defalarca sermayeye borç yapılandırmalarının olumsuzlukla sonuçlandığını söyledi. Akar, acil olarak vatandaşa nefes aldıracak kredi kartı, tüketici kredisi gibi borçların yapılandırılması gerektiğini belirterek AKP iktidarının bu konuda acil olarak çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

(1)
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Uranüsneptün - Nefes aldırmak mı? Ben aldığımız nefesten bile vergi kesecekler yakında diye korkuyorum sayın vekil :)

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