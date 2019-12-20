Gürel, Gölcük’ten resmen aday

CHP ilçe binasında gerçekleşen toplantıya CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel’i, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Ecz. Turan Dumlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmet İşeri ve partililer yalnız bırakmadı. CHP’lilerin yoğun desteği eşliğinde konuşmasına başlayan İlçe Başkanı Fikret Gürel, ülke gündemi ile ilgili görüşlerini de dile getirdi. “Artık yolumuz ve programımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşımaktır” diyen Gürel, “Partimizin kuruluşundan bu yana gelen inancını ve yapısını bozmadan daha da gelişmesine katkıda bulunacak siyasi üretimini daha da geliştirip, parti içi işleyiş ve demokrasi taleplerini büyüterek hizmet etmek genel prensibimiz olacaktır’ dedi.

“HER ŞEY BİRLİKTE GÜZEL”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gürel, “Gençlerimizin performansı,kadınlarımızın zarafeti, üretimi ve siz değerli yol arkadaşlarımızın gayreti eksilmeyen umudumuz olacaktır” dedi. Gençlere seslenen Gürel, “Kalpleri yormadan, yüzleri soldurmadan, sevgiyle, hoş görüyle yürüyeceğimiz bu yolda benimle ve yönetim kurulunu oluşturacak arkadaşlarımızla yürümeye var mısınız? Bende şahsıma gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek ile CHP Gölcük İlçe Başkanlığına aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Diyorum ki; Her şey birlikte, her şey sizlerle güzel olacaktır” dedi.