Ercan: Seçimi kazandım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te kongre takvimi kapsamında başlayan mahalle delege seçimleri sona ermiş, seçim kapsamında 400 mahalle delegesi seçilmiş, 17 yönetim kurulu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte 418 delegenin oy kullanacağı kongre, 21 Aralık (yarın) 10.00-18.00 arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde olağan ilçe kongresi gerçekleştirilecek.

TAYLAN BİNGÖL

4 ADAYDAN 2 ADAYA

Takvimin belirlenmesinin ardından İzmit’e mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar aday olacağını duyururken, eski İzmit İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk, eski Merkez İlçe Sekreteri Sefa Sözer, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, İl Yönetici Gökhan Ercan’ın adaylığı mahalle delege seçim sürecinde gündeme gelmiş, Nazım Gençtürk aday olmayacağını belirterek Gökhan Ercan’ı destekleyeceğini duyurmuş, Sefa Sözer ve Taylan Bingöl ise yaptığı açıklamada mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar’ı destekleyeceklerini bildirmişti. Ercan ise Aralık ayının başında aday olacağını duyurmuştu.

GÖKHAN ERCAN

“SEÇİMİ KAZANDIM”

Çakar kongre süreci hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, biz seçimi alacağız. Mücadelemiz o yönde. En demokratik delege seçimi yaptık, 3 üyeli köye bile gittik sandık koyduk” ifadelerinde bulunurken İl Yöneticisi Gökhan Ercan ise, “Süreç gayet güzel gidiyor, seçimle ilgili bir problemim yok. Seçimi kazandım. Zaten örgütün içerisinden gelen bir insanım” şeklinde konuşmuştu.

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yarın doğal delege olarak oy kullanma işlemi gerçekleştirecek. Hürriyet’in kimi desteklediği ise henüz bilinmiyor.

CHP İZMİT İLÇE BAŞKANI HAKAN ÇAKAR