TMMOB BAŞKANI KORAMAZ: Kentler, rant tezgâhı oldu

TMMOB 3. Kent Sempozyumu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyuma; TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp, TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurul Sekreteri Murat Kürekçi, MMO Kocaeli Önceki Dönem Başkanı Nedim Kara, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz, İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Kerem Toramangil, Elektik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözen, Harita Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Cuma Özdemir, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan ve davetliler katıldı.

TMMOB Başkanı Murat Kürekci

“YERLEŞİM ALANLARI BETONLAŞTI”

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, ‘İzmit deyince aklınıza ne geliyor’ isimli sokak röportajının sunumu yapıldı. Programda ilk konuşmayı yapan TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi; “2007 yılında ilkini, 2011 yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz kent sempozyumunun bu yıl 3.’sünü yapıyoruz. Günümüzde kentler birbirine girmiş yaşamı paylaşıyor Kentlerin işlevsel ve yaşamsal sınırları bulunmamaktadır. Kentsel değişim ile yerleşim alanları aşırı betonlaşmaya, tarihi miraslar tahrip olmaya, tarım yok olmaya, kıyılar ve denizler kent yaşamının ortak alanları olmaktan çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SEMPOZYUM”

Kürekçi’nin ardından konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz; “Bu sempozyum yoğun bir emeğin ürünüdür. Kocaeli için de çok önemli bir kaynak teşkil edecektir. Bu sempozyumda da Kocaeli içi ulaşım turizm, sanayi, kültürel sosyal eksikliklere kadar birçok konuyu masaya yatırıyoruz” dedi. Kentlerin çıkar tezgâhına dönüştüğünü ifade eden Koramaz; “TMMOB olarak tüm kazanımlarımıza rağmen rant çevreleri yeni yeni girişimlerle kent kaynaklarını ortak yaşam alanlarını iktidar yandaşlarına kullandırmak noktasında çok hevesli görünüyor. Günümüzde kentlerimiz neredeyse rant çevrelerinin himayesi altında birer çıkar tezgahları olarak çalışıyor. Tarihi kültürel miraslarımız kent halkımın yararına değil bir avuç varsıl kesimin çıkarlarının doğrultusunda kullanıyor” ifadelerini kullandı.

“KAMUSAL HİZMETLER TİCARİ FAYDAYA DÖNDÜ”

“Kentlerimizin kamusal anlayışla yeniden yapılandırılması gerekir” diyen Koramaz; “Bilime gerekli özen verilmemesi, sermaye çıkarlarının gözetilmesiyle elektrik, su doğalgaz gibi temel kamusal hizmetler bile ülkemizde ticari faydaya dönüştürülmüş durumda. Kent politikalarını kentin sahipleri belirlemek zorundadır. Sadece arazi anlayışına endekslenmiş anlayıştan vazgeçilmelidir” dedi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise; “İstanbul’daki limanların kapatılıp Kocaeli’ye kaydırılmasıyla ciddi bir trafik ve baskı yaşar hale geldik. Buradan çıkacak sonuçlar umarım kent bileşenleri tarafından dikkate alınır. İzmit Belediyesi olarak kentle ilgili birçok konuyu gündeme getirip kamuoyu yaratılması konusunda destekliyoruz” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE PLAKET

Konuşmaların ardından sempozyuma katkı sunanlara plaket takdim edildi. 1994-2006 yılları arasında Kocaeli İKK Sekreterliği yapan Serhat Girgin’e plaketini MMO Kocaeli Şube Başkanı ve Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi takdim etti. 2026-2010 yılları arasında Kocaeli İKK Sekreterliği yapan Yalçın Ergen’e TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener takdim etti. MMO Kocaeli Şubesi Önceki Dönem Başkanları Nedim Kara ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural’a ya plaketlerini TMMOB Başkanı Emin Koramaz takdim etti. Katkılarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e takdim edilen plaketi Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural aldı. Özmural’a plaketini Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz takdim etti. Art Nicemedia Derneği’ne katkılarından dolayı plaketini İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Kerem Toramangil takdim etti. Sevil Bulutlar Şen’e plaketini EMO Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözen takdim etti. Nilgün Akcan Özcan’a ise plaketini İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Dilek Alp takdim etti. Doç Dr. Gülris Duygulu Gülkıvrak’a plaketini Harita Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Cuma Özdemir takdim etti.

RESİM YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Sempozyum kapsamında düzenlenen ‘Düşlerde Kocaeli’ isimli resim yarışmasında 3 adet birincilik ödülü verildi. Çayırova Güzeltepe Ortaokulu’ndan Damla Güler, Dilovası Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Sudenur Uslu, İzmit Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’ndan Yasemin Ersoy birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada 7 adet de mansiyon ödülü verildi. Mansiyon ödülü alan isimler: Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Ece Özdemir, Atatürk Ortaokulu’ndan Göksu Kuz, Gölcük Değirmendere Ortaokulu’ndan Betül Üder, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zeynep Hemedanlı, Hacıbektaşı Veli Ortaokulu’ndan Yaren Dinç, Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Ecrin Turan ve İnkılap Ortaokulu’ndan Ceren İpek Menekşe.