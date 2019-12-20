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Başkan Aygün, İlyas Şeker’i ağırladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Milletvekili İlyas Şeker’le bir araya gelerek, projerlerle ilgili bilgi paylaştı. Aygün, kent dinamiklerinin temsilcileriyle de bir araya geldi

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Derince’de hizmete sunduğu projelerle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Aygün, kendisine ziyaret eden konukları ile bir araya gelmeye de devam ediyor. Başkan Aygün bu bağlamda AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, önceki dönem Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Derince Anadolu Lisesi Müdürü Hamdi Alada, Okul Aile Birliği Başkanı Serpil Taban, yöneticiler Nuray Özkan ve Kezban Şenol, Kandıra Merkez Erikli Muhtarı Ramazan Ören ve Ahmet Yazıcı ile bir araya geldi.

 KENTİN DİNAMİKLERİ İLE BULUŞUYOR

Başkan Aygün’ü ziyaret eden isimler arasında Özel Turkuaz Aile Danışma Merkezi Kurucu Müdürü Emine Avcı, Dünya Göz Hastanesi Müdürü Sevim Aydın ve İş Geliştirme Uzmanı Tuğba Çakır, önceki dönem AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş ve yine önceki dönem Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Ölmez de yer aldı. Konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgiler de verdi.

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