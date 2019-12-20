Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Son olarak; televizyon programcısı, sunucu ve yazar Bekir Develi Körfezlilerle buluştu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Hikâyelerle Anadolu İrfanı’ adlı söyleşi ile Körfezlilerle bulunan Bekir Develi, Anadolu’nun bütün renkleriyle bir olduğunun altını çizdi. Hikâyelerle de Anadolu içerisindeki birlik ve beraberlikleri dinleyenlere aktardı.

SALON TAMAMEN DOLDU

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Salonun tamamen dolduğu konferansta konuşan Bekir Develi, yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikâyelerini paylaştı.