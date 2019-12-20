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Vali Aksoy Körfezli muhtarlarla buluştu

Körfez İlçesi Muhtarlar Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Aksoy, ilimizde süren çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi
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Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra  Vali Yardımcısı Dr. Osman Abdullah Günaydın, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Körfez  Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, Kamu kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri ile Körfez İlçesi Muhtarları katıldı.

100 ÇOCUĞA İŞLEM YAPILDI

Kocaeli’de yürütülen çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendiren Vali Aksoy, özellikle eğitim, okullaşma, uyuşturucu ile mücadele ve sıfır atık projesine dikkat çekti. Yeni kimlik kartlarının durumunu, yasa dış göç gibi konulara da dikkat çeken Vali Aksoy, engelli bilgi bankası hakkında verileri paylaştı. “Çocukların sokakta çalışmasını ve dilenmesini uygun görmüyoruz” diyen Vali Aksoy, bu güne kadar 100 çocuğa işlem yapıldığını belirtti. 

 

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