Muhtarlar, temsilcilerini seçti

Körfez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliği seçimleri; Körfez Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Körfez'de ki muhtarların katılımı ile gerçekleştirilen heyet üyeliği seçimi; Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Cemil Arslan başkanlığında yapıldı. Yapılan seçimler sonrasında mütevelli heyetine; Barbaros Mahallesi Muhtarı Lale Mutlu ve Naip Mahallesi Muhtarı Yavuz Yazıcı seçildi.