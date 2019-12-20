Muhtarlar, temsilcilerini seçti

Körfez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliği seçimleri; Körfez Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Körfez'de ki muhtarların katılımı ile gerçekleştirilen heyet üyeliği seçimi; Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Cemil Arslan başkanlığında yapıldı. Yapılan seçimler sonrasında mütevelli heyetine; Barbaros Mahallesi Muhtarı Lale Mutlu ve Naip Mahallesi Muhtarı Yavuz Yazıcı seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz