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Yeniden Refah Partisi minibüsçüleri ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya beraberindeki heyetle birlikte, İzmit’teki esnaf kooperatiflerine ziyaret gerçekleştirdi
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Yeniden Refah Partisi İzmit ilçe başkanı Musa Kahya beraberindeki heyetle birlikte, S.S 5 No’lu İzmit Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hasan Pehlivanoğlu ve ve S.S Kocaeli Büyükşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bilal Karaosmanoğlu’nu makamlarında ziyaret etti. Kooperatifler Haftası olması sebebiyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Başkanı Musa Kahya, partiyle ilgili de bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

 

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