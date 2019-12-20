KAL’ın mezunları 29 yıldır dostluklarını kaybetmedi

Geleneksel olarak Aralık ayının 2 veya 3. haftası gerçekleştirilen Kocaeli Anadolu Lisesi 1990 mezunları buluşması, geçtiğimiz gün Wes Hotel’de gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte 44 mezun bir araya geldi.

DOSTLUKLARI UZUN YILLAR SÜRECEK

Düzenlenen gecede tüm yılın yorgunluğunu birlikte eğlenerek, geçmişteki anılarını paylaşarak dolayışa geçiren Kocaeli Anadolu Lisesi mezunları, birbirlerine bağlılıklarını muhteşem bir gece ile taçlandırdı. Gecenin organizasyonu için emek harcayan Gülfem Ulusakarya, Altuğ Karaaslan, Esra Ege, Ayca Artam, Yusuf Fidan, Tahsin Görkem ve Ayhan K. Aytaş’ın katkılarıyla unutulmaz bir yıldönümü yaşanmış oldu. Unutulmaz bir gece yaşayan Anadolu liselilerin birliktelikleri daha uzun yıllar süreceğe benziyor.