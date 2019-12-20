İyi ki doğdun Fikriye Hanım

Körfez İlçe Hacı Osman Mahallesi'nde ikamet eden AKP Kadın Kolları Atalar Mahallesi Başkanı Fikriye Ulaş'ı, doğum gününde ailesi, sevenleri, dostları, arkadaşları yalnız bırakmadılar. Fikriye hanım için ikamet etmiş oldukları evlerinde doğum günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen doğum günü etkinliği için özel bir pasta hazırlandı. Hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Fikriye Hanım'a yanında bulunanlar ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Fikriye Hanım; bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.