Zehra Arslan’a güzel kutlama

Körfez Yarımca İlkokulu Okul Müdürü Zehra Arslan'ı, meslektaşları okulda ki çalışanları, dostları, doğum gününde yalnız bırakmadı. Zehra Arslan için özel bir pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Arslan'a, yanında bulunanlar alkışlarla 'iyi ki doğdun ' diye tezahüratta bulundular. Arslan bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan öğretmenlerine, sevenlerine, dostlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi ve mutluluğunu dile getirdi.