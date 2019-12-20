Körfez Yarımca İlkokulu Okul Müdürü Zehra Arslan'ı, meslektaşları okulda ki çalışanları, dostları, doğum gününde yalnız bırakmadı. Zehra Arslan için özel bir pasta hazırlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Arslan'a, yanında bulunanlar alkışlarla 'iyi ki doğdun ' diye tezahüratta bulundular. Arslan bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan öğretmenlerine, sevenlerine, dostlarına, arkadaşlarına ve sevenlerine teşekkür ettiğini söyledi ve mutluluğunu dile getirdi.
Bugün 12:11 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Zehra Arslan’a güzel kutlama
Körfez Yarımca İlkokulu Okul Müdürü Zehra Arslan'ı, meslektaşları okulda ki çalışanları, dostları, doğum gününde yalnız bırakmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz