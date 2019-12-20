CHP Körfez İlçe yöneticilerinden ve aynı zamanda son seçimlerde CHP'den Körfez Belediyesi Meclis Üyeliğine aday adayı olan Sabir Özentürk, memleketi olan Amasya'dan getirmiş olduğu 'Meşhur Amasya Elması'nı dostlarına ve partinin ileri gelenlerine hediye ediyor. Özentürk, son olarak CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya'yı ziyaret ederek, Amasya elması takdim etti. Kaya, elmalar için Özentürk’e teşekkür edip, elmaları partililere dağıttı.
Bugün 12:12 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Sabir Özentürk'ten, Kaya'ya Amasya elması
CHP Körfez İlçe yöneticilerinden ve aynı zamanda son seçimlerde CHP'den Körfez Belediyesi Meclis Üyeliğine aday adayı olan Sabir Özentürk, memleketi olan Amasya'dan getirmiş olduğu 'Meşhur Amasya Elması'nı dostlarına ve partinin ileri gelenlerine hediye ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz