Sabir Özentürk'ten, Kaya'ya Amasya elması

CHP Körfez İlçe yöneticilerinden ve aynı zamanda son seçimlerde CHP'den Körfez Belediyesi Meclis Üyeliğine aday adayı olan Sabir Özentürk, memleketi olan Amasya'dan getirmiş olduğu 'Meşhur Amasya Elması'nı dostlarına ve partinin ileri gelenlerine hediye ediyor. Özentürk, son olarak CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya'yı ziyaret ederek, Amasya elması takdim etti. Kaya, elmalar için Özentürk’e teşekkür edip, elmaları partililere dağıttı.