MHP ‘de görev yapan Nurcan Demirci ve Filiz Erkul, önceki gün bir araya geldiler, fikir alış verişinde bulundular. Gündemdeki konuları değerlendirip, yapılan çalışmalar hakkında birbirlerini bilgilendirdiler.
Bugün 12:12 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Dava arkadaşları bir araya geldi
MHP ‘de görev yapan Nurcan Demirci ve Filiz Erkul, önceki gün bir araya geldiler, fikir alış verişinde bulundular.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz