Piri Reis’te “Ağzım Var Dilim Yok” etkinliği

Gölcük Piri Reis İlkokulu 3/A ve 3/G Sınıfı öğrencileri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında “ Ağzım Var Dilim Yok” etkinliği yaparak sokak kedi ve köpekleri için karton kutulardan yuva, kuşlar için de yemlikler hazırladılar. Hazırlan yuvalar ilçede sokak kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek. Geçtiğimiz gün Piri Reis İlkokulu çok amaçlı salonda gerçekleştirilen tören ile öğrencilere hayvan sevgisi konulu seminer verildi.