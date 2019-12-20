Gölcük Piri Reis İlkokulu 3/A ve 3/G Sınıfı öğrencileri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında “ Ağzım Var Dilim Yok” etkinliği yaparak sokak kedi ve köpekleri için karton kutulardan yuva, kuşlar için de yemlikler hazırladılar. Hazırlan yuvalar ilçede sokak kedi ve köpeklerin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek. Geçtiğimiz gün Piri Reis İlkokulu çok amaçlı salonda gerçekleştirilen tören ile öğrencilere hayvan sevgisi konulu seminer verildi.
Bugün 12:18 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:19 TSİ
Piri Reis’te “Ağzım Var Dilim Yok” etkinliği
Gölcük Piri Reis İlkokulu 3/A ve 3/G Sınıfı öğrencileri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında “ Ağzım Var Dilim Yok” etkinliği yaparak sokak kedi ve köpekleri için karton kutulardan yuva, kuşlar için de yemlikler hazırladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz