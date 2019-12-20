Katırcıoğlu: Önceliğimiz çocuğun üstün yararı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Ofisi (UNICEF) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu (TBMM İHİK ÇHAK) arasında tek bir konuya münhasır olmaksızın ortak çalışma alanlarında yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemek ve bu işbirliğini yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

İmza töreni sonrasında birer konuşma yapan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle çocuk hakları konusunda işbirliği yapmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

ÇAVUŞOĞLU; BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. Yılında

Komisyonumuz insan hakları alanındaki paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsemektedir, diyen TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu imza töreni sonrası yaptığı konuşmada şunlara değindi; “Bu paydaşların başında da Birleşmiş Milletler ve onun Türkiye Ofisi gelmektedir. İnsan Hakları Gününü beraber anmak bu işbirliğimizin en somut ifadesidir. UNDP’nin yürüttüğü Kolluğun Sivil ve Askeri Gözetimi konulu projenin parlamento ayağına destek vermekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Bugün bu işbirliğimizi, çocuk hakları konusunda bir üst boyuta taşıyoruz. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuzun bünyesinde 3 Temmuz 2019 tarihli toplantıda kurulan “Çocuk Hakları Alt Komisyonu”muzla, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) arasında bir mutabakat zaptı imzaladık. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. Yılında böyle bir komisyonun hayata geçirilmesi kayda değerdir” dedi.

Çocuk Hakları Alt Komisyonumuz ve UNICEF Türkiye Ofisi arasında işbirliği yapılması konusunda bir mutabakat sağlandığını aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı; “İşbirliği yapılacak alanlar olarak; Türkiye’de çocuk hakları konusunda farkındalığın artırılması ve TBMM ile çocuklar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli eğitim, seminer, çalıştay ve ziyaretlerin düzenlenmesi, mevcut mevzuat hükümlerinin çocuk dostu dille özetlenmesi konusunda karşılıklı işbirliği içerisinde çalışılması, çocuğa karşı şiddet ile çocuk koruma konularında karşılaştırmalı bir mevzuat analizi yapılması, çocuk dostu bütçeleme ve bu konuda TBMM’nin rolü konusunda bir ihtiyaç analizi yapılması ve öneriler dizisi geliştirilmesi olarak belirlenmiştir” dedi.

KATIRCIOĞLU, “Barış ve adaletin egemen olduğu huzurlu bir dünya için çalışıyoruz”

TBMM’de tüm Partilerin ittifakı ve ortak kararı ile “Çocuk Hakları Alt Komisyonu” nun 3 Temmuz 2019 günü kurulduğunu hatırlatan Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi; “Komisyonumuz çocuklarımızın yüksek yararını önceleyen başta yaşam, Sağlık, eğitim, barınma haklarının geliştirilmesi için çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde hızlıca başlamıştır. Sahip olduğumuz ve etrafımızda olan her çocuktan sorumluyuz. Bu bilinçle insanlık için barış ve adaletin egemen olduğu huzurlu bir dünya, rol model olan bir dünya inşa etmek için, sağlıklı çocuklar yetiştirmeliyiz. Hepinizin bildiği, çok anlamlı bir söz var, “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Bu bilinçle, çocuklarımızı ilgilendiren tüm sorunları çözmek, boynumuzun borcudur.”

Bugün burada, İnsan Haklarını İnceleme komisyonu ve komisyona bağlı “Çocuk Hakları Alt Komisyonu” Unicef ile ortak bir proje yaparak beraber çalışma iradesi ortaya koyduğunu aktaran Katırcıoğlu, İş Birliği yapılacak hususları şöyle sıraladı;

1.Türkiye’de çocuk hakları konusunda farkındalığın artırılması ve TBMM ile çocuklar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi,

2.Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli eğitim, seminer, çalıştay ve ziyaretlerin düzenlenmesi,

3.Mevcut mevzuat hükümlerinin çocuk dostu dille özetlenmesi konusunda karşılıklı işbirliği içerisinde çalışılması,

4.Çocuğa karşı şiddet ile çocuk koruma konularında karşılaştırmalı bir mevzuat analizi yapılması,

5.Çocuk dostu bütçeleme ve bu konuda TBMM’nin rolü konusunda bir ihtiyaç analizi yapılması ve öneriler dizisi geliştirilmesi

KATIRCIOĞLU; “Çocukları ilgilendiren her alana temas edeceğiz”

Çocukları ilgilendiren, sorunsal gördüğümüz her alana temas edeceğiz diyen Radiye Sezer Katırcıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ülkemizin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde çocuklarımız işlenmeyi bekleyen bir cevher misali tertemiz bembeyaz bir sayfadır. Çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu dünya, Çocuklarımıza nasıl yardım ettiğimize bağlı olarak şekillenecektir. Bu bilinç ve anlayış ile projenin ülkemiz çocukları için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Philippe Duamelle, “TEMEL PRESİBİMİZ ÇOCUĞUN YÜKSEK MENFAATİ OLACAK”

İmza töreninde söz alan UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ise konuşmasında çocuk hakları konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile işbirliği yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Beraber Güç Birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmeyi planlıyoruz ve bu çerçevede gerekli alanlar da mevcut mevzuatın güçlendirilmesi, çocuk haklarının izlenmesi bütün çocukların haklarından tam anlamıyla yaralandığında emin olması yönelik çalışmaların yürütülmesi için son derece önemli ve stratejik bir işbirliğinin temelinin atıldığından bahseden Philippe Duamelle, konuşmasına şöyle devam etti. “Sizlerin de bildiği gibi çocukları sözleşmesinde en temel prensip çocuğun yüksek menfaatlerinin korunması ilkesidir. Ve eminim ki bizim bundan sonra yürüteceğimiz bütün faaliyet ve yapacağımız çalışmalarda işbirliğimizin temelinde çocuğun yüksek menfaatinin korunması olacaktır. Önümüzdeki aylarda ve umuyorum ki önümüzdeki yıllarda, beraber çalışmak istediğimiz konuların listesinin oldukça uzun olduğunun farkındayım. Hatta Önümüzdeki dönemde bu listeye ilaveler yapmak isteyeceğimizden de eminim. Ben şahsen ve ekibim sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Alınan inisiyatif ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar hayırlı uğurlu olsun.”