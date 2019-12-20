Bulut’tan Senegal heyetine davet

Senegal Ankara Büyükelçiliği organizasyonu ile ilimize gelen Senegal Meclis Başkan Vekili Aly Lo, devlet üst yöneticileri ve belediye başkanlarından oluşan heyet, ilimizde Kocaeli Ticaret Odası’nın organizasyonuyla, iş dünyasıyla buluştu. İş programları çerçevesinde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ziya Uludüz tarafından karşılanan Senegal heyeti ile program boyunca uluslararası ticaret alanında karşılıklı yapılabilecek konular ele alındı. Kocaeli’deki iş dünyası ile temaslarına Kocaeli Ticaret Odası ziyaretiyle başlayan Senagalli heyete, Oda’nın çalışmaları ve ihracat odaklı projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

SENEGALLİ HEYETE ÇAĞRI

Senegalli heyeti, 2020’nin Mart ayında gerçekleştirilecek olan Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ne davet eden Başkan Necmi Bulut, “Artık adeta odamızla özdeşleşen Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği ile dünyanın her yerinden yatırımcı ve partneri, Odamız üyeleriyle iş masasında buluşturuyoruz. Bugün güzel dostluklar kurduğumuz Senegal heyetini de, tüm sektörlere dair alım heyetleriyle masada görmek en büyük arzumuz. Co-Matching sadece Kocaeli’ye değil, herkese kazandıran bir organizasyon. Kocaeli iş dünyası sahip olduğu yetkinliğiyle, tüm sektörlerde hizmet ve ürün üretmeye hazır” dedi. Teknopark ziyaretinde Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Senegal Meclis Başkan Vekili Aly Lo’ya, Kocaeli iş dünyasını anımsatacak armağanlar takdim edildi.