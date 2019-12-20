Kimliksiz konuta alım satım yasağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ndeki Enerji Kimlik Belgesi uygulamasına ilişkin detaylara yer verildi.

GÖRÜNÜR YERE ASILACAK

Açıklamada, “1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranacaktır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir” denildi.

Gerekli koşulları yerine getirdikten sonra bakanlık tarafından onaylanan Enerji Kimlik Belgesi, apartman girişinde herkes tarafından görülecek bir yere asılacak.

Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

Belge çıkartmak için mimari proje, ısı yalıtım projesi, mekanik tesisat projesi ve elektrik projesinin ilgili kuruluşa verilmesi gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi, binaların yapı kalitesini enerji tasarruf edebilme kapasitesine göre sınıflandıran bir belgedir. Bu belgede binalar A’dan G’ye kadar 7 aşamada sınıflandırılır. A sınıfı en tasarruflu binayı, G ise ısı tasarrufu açısından en kötü binayı sınıflandırmakta kullanılır.

Hangi kuruluştan alınır?

Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak isteyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın internet sitesinde listesi verilen kuruluşlardan birine başvurarak, belgeyi çıkartacak.

Başvuruyu kim yapacak?

Yeni yapılan binaların başvurusu müteahhit tarafından, kullanılmakta olan binalarda ise başvuru apartman yöneticisi tarafından yapılacak.

Daire başına ücreti ne olacak?

Enerji Kimlik Belgesi çıkartmanın standart bir fiyatı yok. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi üzerinden ücretlendirme yapılacak. Bina için çıkartılan toplam ücret, daire sahiplerine, daire büyüklüklerine göre bölünerek hesaplanacak.

Geçerlilik süresi kaç yıl olarak belirlendi?

Enerji Kimlik Belgesinin geçerlilik tarihi 10 yıl olarak belirlendi. Ancak binada mantolama yapılması halinde enerji kimlik belgesi yeniden çıkartılacak.