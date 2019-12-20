Türkiye, 163 ülke arasında 7.oldu

İletişim Başkanlığı, HSBC grubunun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı “Expat Explorer” araştırmasının sonuçları açıklandı. Ülkelerdeki yaşam kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye’nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye’deki yabancı çalışanların yüzde 62’si, yaşam kalitesinin Türkiye’de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti.

GÜVEN DUYGUSU

Türkiye’deki gurbetçilerin yüzde 52’si hobilerine, özel yaşamlarına vakit bulabildiklerini dile getirdi. Kendilerini Türkiye’de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye’deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Mesai saati-özel hayat dengesinden memnun olan gurbetçilerin oranı da yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti. Bu verilerin ışığında Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7. sırada yer aldı. Sıralamanın ilk altı ülkesi İsviçre, Singapur, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan oluştu. Almanya bu sıralamada Türkiye’nin ardından 8. sırada yer buldu.