Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:18 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:20 TSİ

AKP’de kongre tarihleri belirlendi

Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından kongre tarihleri merak edilen AKP’de ilçe kongre tarihleri taslağı belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde ( AKP) mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelerine çevrilmişti. Kongre tarihleri hakkında İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gazetemize yaptığı açıklamada “Takvim ana hatlarıyla belli ama tabi ilçe seçimleri gün tespiti noktasında daha netleşen bir şey yok” ifadelerinde bulunmuştu.

İZMİT’TE BAŞLAYACAK

Dün AKP il binasında İl Teşkilat Başkanı Halit Çokan’ın başkanlığında toplanan birimlerin gündeminde parti içi konuların yanı sıra kongre tarihleri de vardı. Toplantıda kongre tarihleri taslak olarak belirlendi. Kongre taslağı AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in onaylamasının ardından genel merkeze sunulacağı öğrenildi. Bir diğer yandan  geçtiğimiz gün gazetemiz tarafından ‘Şubat ayında başlayacağı’ duyurusu yapılan ilçe kongreleri, mevcut taslağa göre 22 Şubat tarihinde İzmit’te başlayıp 29 Mart tarihinde Gebze’de sona erecek.

Bugün 13:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AKP’de kongre tarihleri belirlendi mask
AKP’de kongre tarihleri belirlendi
CHP İzmit’te iki aday yarışacak mask
CHP İzmit’te iki aday yarışacak
Anıl Acurman’ın listesinin yarısı 40 yaş altı olacak mask
Anıl Acurman’ın listesinin yarısı 40 yaş altı olacak
Akar: Vatandaşa nefes aldırın mask
Akar: Vatandaşa nefes aldırın
CHP Darıca’da neler oluyor? mask
CHP Darıca’da neler oluyor?
MHP Kocaeli’yi sallayacak mask
MHP Kocaeli’yi sallayacak
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Banka borçları yüzünden kendini astı! mask
Banka borçları yüzünden kendini astı!

GALERİ

Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL