AKP’de kongre tarihleri belirlendi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde ( AKP) mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelerine çevrilmişti. Kongre tarihleri hakkında İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gazetemize yaptığı açıklamada “Takvim ana hatlarıyla belli ama tabi ilçe seçimleri gün tespiti noktasında daha netleşen bir şey yok” ifadelerinde bulunmuştu.

İZMİT’TE BAŞLAYACAK

Dün AKP il binasında İl Teşkilat Başkanı Halit Çokan’ın başkanlığında toplanan birimlerin gündeminde parti içi konuların yanı sıra kongre tarihleri de vardı. Toplantıda kongre tarihleri taslak olarak belirlendi. Kongre taslağı AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in onaylamasının ardından genel merkeze sunulacağı öğrenildi. Bir diğer yandan geçtiğimiz gün gazetemiz tarafından ‘Şubat ayında başlayacağı’ duyurusu yapılan ilçe kongreleri, mevcut taslağa göre 22 Şubat tarihinde İzmit’te başlayıp 29 Mart tarihinde Gebze’de sona erecek.