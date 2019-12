Süper-B’de tansiyon yükseliyor: YUVACIKSPOR-GÜNEŞSPOR

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda, bugün 4 statta 4 zorlu karşılaşma oynanacak. Günün en önemli karşılaşması, 24 puanla lider olan Yuvacıkspor ile 6’ncı sırada 11 puanda olan Kocaeli Güneşspor buluşması olacak. Ligdeki bu önemli karşılaşma Yuvacık Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. İkinci sırada 21 puanla zirveyi yakından takip eden şampiyon adayı Maşukiyespor, 8’nci sırada 10 puanda olan ve Play-Off için mücadele eden Darıca Kültür ve Martıspor deplasmanına gidecek. Maç Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Dördüncü sırada ve 17 puanda olan Derince Sırrıpaşa FK, 7’ncı sırada, 10 puanla orta sıralarda yer alan Kartepe Belediyespor’u ağırlayacak. Maç saat 15.00’te başlayacak ve Derince Sentetik Suni Çim Stadı’nda oynanacak. Beşinci sırada 16 puanda Körfez Belediye Hereke Yıldızspor ise son sırada 7 puanı bulunan Büyük Derbentspor’u konuk edecek. Maç saat 17.00’de Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynanacak.

1.Küme C’de 4 zorlu maç var:

Amatör 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda bugün 4 statta toplam 4 maç oynanacak. Her geçen hafta zirve ve Play-Off’ta kıran kırana mücadele sergilenen grupta, bugünkü maçlar da sıralamanın şekillenmesine neden olacak. Şampiyonluğa oynayan 39 puanlı lider Dilovası Belediyespor, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda 9’ncu sırada ve 7 puanda olan Çayırova Fatihspor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. İkinci sırada 35 puanla zirveyi zorlayan Arslanbey Organize Sanayispor, 7’nci sırada 15 puanı bulunan Uzunçiftlikspor ile Acısu’da kozlarını paylaşacak. Bu maç ise saat 14.00’te oynanacak. Dördüncü sırada 30 puanla Play Off için mücadele eden Kandıra GB BLD. spor ise sahasında 5’nci sırada 21 puanla orta sıralarda bulunan Yeni Mahallespor’u konuk edecek. Karşılaşma Kandıra Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Altıncı sırada 19 puanla zor günler geçiren Gölcük Şirinköyspor, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlar alan Çayırtepe Gençlikspor ile M.Ali Kağıtçı’da saat 18.00’de karşı karşıya gelecek. Bu maç ise saat 18.00’de oynanacak.

KOCAELİ 1.KÜME FUTBOL LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR:

Gölcük Şirinköyspor

Gebze Kirazpınarspor (h)

3 - 0*

Çayırova Fatihspor

Çayırtepe Gençlikspor

1 - 7

İzmit Yenimahalle

Dilovası Belediyespor

1 - 2

Arslanbey Organize S.

Kandıra G.Birliği Bel.

3 - 0

Uzunçiftlikspor

Bahçecikspor

1 - 5



16.HAFTA GÜNÜN MAÇLARI:

Gebze Kirazpınarspor

0 - 3

Bahçecikspor 3 (hükmen)

14:00

Acısu Stadı

Uzunçiftlikspor

-

Arslanbey Organize S.

15:00

Salih Gün(Tavşancıl)

Dilovası Belediyespor

-

Çayırova Fatihspor

17:00

Kandıra İlçe Stadı

Kandıra G.Birliği Bel.

-

İzmit Yenimahalle

18:00

Mehmet Ali Kağıtçı

Çayırtepe Gençlikspor

-

Gölcük Şirinköyspor