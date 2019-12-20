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1-A YANIYOOOOOOR !..

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda, sezon başından itibaren iyi başlangıç yapan ve oynadığı 15 maçta, 10 galibiyet, 5 beraberlik alan yenilgisiz Derince AŞ, ikinci sırada ve 31 puanda olan Çerkeşlispor’u konuk edecek.

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1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda, sezon başından itibaren iyi başlangıç yapan ve oynadığı 15 maçta, 10 galibiyet, 5 beraberlik alan yenilgisiz Derince AŞ, ikinci sırada ve 31 puanda olan Çerkeşlispor’u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma Derince Sentetik Çim Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Üçüncü sırada, 31 puanla zirveyi zorlayan Mustafapaşaspor ise saat 14.00’te, 6’ncı sırada 23 puanla Play-Off için mücadele eden Hisareynspor’a konuk olacak. Maç Hisareyn Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak. Dördüncü sırada 30 puanda yer alan Başiskele Belediyespor da, 7’nci sırada 16 puanda bulunan Gölcük İdman Yurduspor ile Gölcük Kavaklı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu maç ise saat 15.00’te başlayacak. Beşinci sıradaki Bekirderespor, kendi evinde 8’nci sırada 14 puanla zor günler geçiren Uzuntarla BLD. spor’u ağırlayacak. Cephanelik Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Dokuzuncu sırada 13 puanı bulunan ve son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen İzmit Sanayispor, son sırada küme düşme potasında yer alan ve zor günler geçiren 1 puanla son sıradaki Çerkeşlispor’a konuk olacak. Bu maç da Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak, saat 17.00’de başlayacak.

 

 

 

 

Bugün 13:52 TSİ - Spor

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