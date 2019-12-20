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Haydi, Süper Periler için salona !..

Geçen hafta sahasında Avrupa devi F.Bahçe’ye 85-66 mağlup olan, Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor, bugün yine evinde güçlü G.Saray ile zorlu maça çıkacak.

Ahmet Akay
Ahmet Akay Tüm Haberleri
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Geçen hafta sahasında Avrupa devi F.Bahçe’ye 85-66 mağlup olan, Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor, bugün yine evinde güçlü G.Saray ile zorlu maça çıkacak. Tivibu bu maçı naklen yayınlayacak. Karşılaşma İzmit Atatürk Spor Salonu (eski adıyla Kapalı)’da saat 18.00’de başlayacak. Hafta başında Awery’nin takımdan ayrılmasıyla yolları ayıran İzmit Belediyespor, bu oyuncunun yerine bir başka Amerikalı Christine ile anlaştı. Lisansı dün yetiştirilen WNBA patentli 1.96’lık pivot Christine, antrenör Erkan Metin’in şans vermesi halinde, Galatasaray maçında takımda yer alabilecek. Süper Lig temsilcimiz İzmit Belediyespor, hafta başından itibaren, günde çift idmanla bu maça hazırlandı. Erkan, tüm basketbol severleri maça davet ederek, destek vermesini istedi. Bir baykaAvrupa devi olan G.Saray, halen 6’ncı sırada 43 puan ve 17 galibiyete sahip. İzmit Beleidiyespor ise 9’ncu sırada 37 puana ve 11 galibiyete sahip bulunuyor. 

Bugün 13:58 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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