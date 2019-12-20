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O listede Kocaeli ilk sırada

İl bazında GSYH'dan en yüksek payı alan ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir, 2018’de toplam GSYH’nin yüzde 46.2’sini oluşturdu. Kişi başına 79 bin 254 lira GSYH ile ilk sırada Kocaeli yer aldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018’de İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon lira ile en yüksek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’ye ulaştı ve toplam GSYH’nin yüzde 31’ini oluşturdu. İstanbul’u, 329 milyar 831 milyon lira ve yüzde 8.9 pay ile Ankara ve 233 milyar 515 milyon lira ve yüzde 6.3 pay ile İzmir takip etti. GSYH’den en yüksek payı alan ilk üç il bu dönemde, toplam GSYH’nin yüzde 46.2’sini oluşturdu.

SON 3 SIRA

İl düzeyinde GSYH hesaplamalarında son üç sırada ise 3 milyar 289 milyon lira ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon lira ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon lira ile Bayburt yer aldı. TÜİK’e göre kişi başına GSYH, 2018 yılında 13 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, Kocaeli 79 bin 254 lira ile ilk sırada Kocaeli yer aldı. Kocaeli’yi, 76 bin 769 lira ile İstanbul ve 60 bin 249 lira ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında 16 bin 194 lira ile Şanlıurfa, 16 bin 68 lira ile Van ve 15 bin 121 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

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Yorumlar

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Nurettin ozturk - Nerede bu paralar bu palavralardan bize ne.zenginin parasını boluyorsun kişi başı imiş en fakir ildekine razıyız verin vatandaşa.

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