4'nci kez düzenlenen Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde devam ediyor. 6 bin 400'e yakın kuşun katıldığı yarışmada, şampiyonlar bugün belirlenecek. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Fedarasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, tüm vatandaşları yarışmaya beklediklerini söyledi. Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop da, "İlimizde devam eden yarışmalar büyük heyecana sahne oluyor. Sadece meraklıları değil, hayvan severleri de fuar alanına bekliyoruz. Sonuçta hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz, burayı ziyaret edecek insanların eli boş dönmeyeceğine garanti veririz" diye konuştu.
Bugün 14:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:31 TSİ
24. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, misafirlerini bekliyor
24'nci kez düzenlenen Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, bu yıl Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı. Yarışma, hem Kocaeli'den hem de çeşitli illerden misafirlerini bekliyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz