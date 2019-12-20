24. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, misafirlerini bekliyor

4'nci kez düzenlenen Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde devam ediyor. 6 bin 400'e yakın kuşun katıldığı yarışmada, şampiyonlar bugün belirlenecek. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Fedarasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, tüm vatandaşları yarışmaya beklediklerini söyledi. Kocaeli Ornitoloji Derneği Başkanı Oğuz Ertop da, "İlimizde devam eden yarışmalar büyük heyecana sahne oluyor. Sadece meraklıları değil, hayvan severleri de fuar alanına bekliyoruz. Sonuçta hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz, burayı ziyaret edecek insanların eli boş dönmeyeceğine garanti veririz" diye konuştu.