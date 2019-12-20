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Ellibeş: 7 düvele karşı mücadele veriyoruz

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 100.Gebze Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Bundan sonra da aynı şekilde aramıza fitneyi, fesadı sokmak isteyenlere lütfen izin vermeyin” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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AKP’de Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisleri Gebze ile devam etti. Bu hafta Gölcük ve Dilovası’nın ardından 3’üncü danışma meclisi Gebze’de gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi Kültür Merkezi’nde AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’ın ev sahipliğindeki toplantıya AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra partinin önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri de yoğun ilgi gösterdi.

BÜYÜKAKIN YATIRIMLARI ANLATTI

AKP Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz’ın açılış konuşmaları ve faaliyet sunumlarının ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, selamlama konuşması yaptı. Danışma Kurulu’nda büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı ve Gebze’ye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Danışma Meclisi’nde son olarak kürsüye gelen AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze’de güçlü bir teşkilat yapılanması olduğunu ve bu durumun kendilerine her zaman güç verdiğini belirtti.

“BİRBİRİNİN AÇIĞINI KAPATAN BİR TEŞKİLAT”

Ellibeş yaptığı konuşmada, “AK Parti olarak 18 yıldır milletimize hizmet noktasında her türlü engeli aşarak partimizi birlik, beraberlik içinde bugünlere taşıdık. Bugün yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Bu süreçte de yine birbirinin açığını arayan değil, birbirinin açığını kapatan bir teşkilat olarak yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra da aynı şekilde aramıza fitneyi, fesadı sokmak isteyenlere lütfen izin vermeyin. Bu makamlar inanın milletimize hizmet için birer vasıtadır. Vakti, zamanı geldiğinde hepimiz bu bayrağı yeni arkadaşlarımıza teslim edecek ve bu kadim davanın ilelebet sürmesini sağlayacağız. Bu nedenle nefsimizi derin dondurucuya kaldırarak partimizin birer neferi olarak görev yapmaya, milletimize hizmet sunmaya devam edelim” dedi.

“BİRBİRİMİZE KENETLENMEK ZORUNDAYIZ”

Ellibeş, dış politikada yaşananlara da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millet olarak 7 düvele karşı kararlı bir mücadelenin içinde olduklarını belirten Ellibeş şöyle dedi: “Muhalefet diyor ki, hiç dostumuz kalmadı. Pekiyi, ne yapalım? ABD’nin her dediğini, Avrupa’nın her isteğini yerine getirsek o zaman hepsi bizimle dost olur mu? Sözde olurlar. Ama o zaman sınırlarımızı terör koridorlarıyla örmelerini önleyebilir miydik? Suriye’de, Irak’ta bu yapılanmaların önüne geçip, Libya’da, Kuzey Kıbrıs’ta stratejik hamleleri yapabilir miydik? En önemlisi onların her dediğini yaptığımızda onurumuz ne olacaktı? Bu nedenle birlik içinde olmak, birbirimizle kenetlenmek zorundayız. Öncelikle parti içinde birbirimize sımsıkı bağlı olmalıyız. Bu nedenle diyorum ki, nefsimizi lütfen derin donduruculara kaldıralım. Özellikle kongre süreçlerinde nefsimizin, davamızın önüne geçmesini engelleyelim”. Danışma Meclisi, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. AK Parti, bu hafta üst üste 4.danışma meclisini cuma akşamı Kandıra’da yapacak.

Bugün 14:50 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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