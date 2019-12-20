Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:17 TSİ- Gündem G: Bugün 15:19 TSİ

Halk TV'nin başına kim geldi

Fox TV eski Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, Halk TV genel yayın yönetmeni oldu
mask

Halk TV’nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt oldu. Konuyla ilgili Odatv’ye konuşan Halk TV’nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt, “Halk TV’nin çizgisi ve izleyici kitlesi belli. Benim de habercilik kriterlerim belli. Habercilik yapacağız” dedi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker’in istifasının ardında, kanal yeni bir yapılanmaya gitti. Halk TV’nin yeni yayın yönetmeni Sedat Bozkurt, daha önce Fox TV Ankara Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

SEDAT BOZKURT KİMDİR

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, TV8’de çalıştı. Bir süre ATV Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Birgün Gazetesi’nde ardından da İlnur Çevik’in sahibi olduğu The New Anatolian’da çalışan Sedat Bozkurt, 2007 – 2018 yılları arasında FOX TV’nin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.

Bugün 15:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'nin ilk lastik fabrikası 59 yaşında mask
Türkiye'nin ilk lastik fabrikası 59 yaşında
Kocaeli'nin sorunları tartışıldı mask
Kocaeli'nin sorunları tartışıldı
24. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, misafirlerini bekliyor mask
24. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, misafirlerini bekliyor
Ahmetcan Çağlayan için son görev mask
Ahmetcan Çağlayan için son görev
SGK'da ölüye ilaç yazdılar mask
SGK'da ölüye ilaç yazdılar
O ülkelerin asgari ücretleri dudak uçuklattı! mask
O ülkelerin asgari ücretleri dudak uçuklattı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Banka borçları yüzünden kendini astı! mask
Banka borçları yüzünden kendini astı!

GALERİ

Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL