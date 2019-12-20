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Feci kaza! TIR devrildi...

Körfez Hereke'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-100 karayolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi

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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Suriye uyruklu Hüseyin Savran yönetimindeki hammadde yüklü konteyner taşıyan 41 YY 329 plakalı tır, Körfez Hereke gişeler mevkisinde bariyerlere çarparak orta refüje devrildi.  Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü tamamen, Ankarayönü ise tek şerit trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yola devrilen tır ve konteynırın kaldırılma çalışmaları devam ederken İstanbul yönüne trafik akışı Körfez gişelerden tibaren tem otoyoluna verildi. 

Dün 15:21 TSİ - Asayiş

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