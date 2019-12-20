Fabrika atığının dereye boşaltılmasına soruşturma

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde çelik halat üretimi yapan bir firmanın atık suları, tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjör ile alınıp, dereye boşaltıldı. Sürücü, atık suları dereye boşaltma anını ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İDARİ İŞLEM YAPILDI
Görüntüler üzerine harekete geçen Kocaeli İl Çevre Müdürlüğ ekipleri, yapılan inceleme sonunda vidanjörün bağlı olduğu firma ile atık suyun alındığı fabrika hakkında idari işlem yaptı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Cumhuriyet savcılığı da soruşturma başlattı. Vidanjör sürücüsünün olayın ardından kayıplara karışması nedeniyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz