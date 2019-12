Yılbaşında zehirlenmeyin!

Yılbaşı gecesi ani ve aşırı yemek tüketiminin yeni yıldaki ilk dileğimiz olan “sağlık” için büyük tehlike oluşturduğunu biliyor muydunuz? Central Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek gıda zehirlenmeleriyle ilgili uyarıyor ve ekliyor: “ Yeni yıla sağlıkla merhaba demek isteyenler özellikle aşırı kuruyemiş, alkol ve tatlı tüketiminden kaçınmalıdır. Yılbaşı gecesi aşırı beslenme uyku ve sindirim bozukluklarına yol açabildiği gibi gıda zehirlenmelerine de sebep olabilir."

Yılbaşında Beslenme Nasıl Olmalı?

Yılbaşında yanlış beslenmek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Yılbaşı yemeği standart yemeklerden daha uzun sürdüğü için miktarların çok doğru ayarlanması gerekiyor. Bu nedenle beslenme düzenini ayakta olunacak saate göre ayarlayıp, yemekleri uzun sürelere yaymak çok önemlidir. Abartılı ve aşırı beslenme uyku problemleri ve sindirim sorunlarının yanı sıra gıda zehirlenmelerine dahi yol açabilir.

Mezeler hiç kuşkusuz yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinin başında gelir. Yeni yıla girerken özellikle çok yağlı ve ağır mezelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Dyt. Deniz Şafak, gıda zehirlenmelerine karşı uyarıyor ve yılbaşında beslenmenin nasıl olması gerektiğini şu şekilde açıklıyor: “Yılbaşı akşamı için hazırlanan mezeler, yoğurt içerikli, zeytinyağlı ve az yağlı olmalıdır. Kısır, patates salatası gibi yağ oranı düşük ama besleyici değeri yüksek salataları ise yılbaşı sofralarında kesinlikle öneriyoruz. Salata hem vitamin değeri hem de tok tutması açısından özellikle tüketilmesi gereken bir besindir. Yeni yıla girerken şakşuka ya da mayonezle hazırlanan Rus salatası gibi çok yağlı ve ağır mezelerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekir. Tatlılar ise yemekten en az iki saat sonra tüketilmelidir. Bu gece için ayva tatlısı, kabak tatlısı ve sütlü tatlılar uygun olabilir. En uygun atıştırmalıklar meyvelerdir. Nar, o akşamın özel meyvelerinden biridir. Ayrıca mandalina, elma, armut gibi mevsime ait meyveler de tercih edilebilir. Bunların dışında çerez tüketilecekse fındık, ceviz ve badem sınırlı şekilde tüketilmeli. Leblebi, kuru üzüm gibi besin değeri yüksek olan çerezler de tercih edilebilir. Gereğinden fazla tuzlu fıstık tüketilmesi tansiyonu yükseltir.”

ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Ana yemek kısmında et tüketimine dikkat edilmesinde fayda olduğunu söyleyen Şafak, ideal et tüketimi oranının 100-150 gram aralığında olması gerektiğini vurguluyor: “Yılbaşında ana yemek olarak genellikle et tercih edilir. Yeni yıla girerken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de et tüketimidir. İdeal et tüketimi oranı 100 -150 gramdır. Bu kişinin kilosu, beslenme alışkanlıkları ve hastalık durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Aşırı et tüketimi sindirimi zorlaştırır, hazımsızlık problemi oluşturabilir.”

Şafak, fazla tüketilen alkolün vücuda etkilerini şu şekilde sıralıyor: “Akşam yemeğiyle tüketilen fazla alkol, vücutta ödemlere neden olur. Ertesi gün uyandığınızda ellerinizde ve ayaklarınızda şişlikler olduğuna tanık olabilirsiniz.

YILIN İLK KAHVALTISI NASIL OLMALI?

Yeni yılın ilk sabahı akşamdan kalan yoğun enerjiyi atmak adına güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Önceki geceden kalan yiyeceklerin vücuttan atılması için mümkün olduğunca erken bir saat uyanarak kahvaltı edilmelidir. Hafif bir tostla yanında bol sebze tercih edilebilir. Yine hafif yağlı peynir, tahıllı ekmek, yanında kocaman bir salata ya da içine taze meyve doğranmış süt müsli de tüketilebilir.

Deniz Şafak’ın Örnek Yılbaşı Menüsü:

Başlangıçlar ve mezeler( Kısır, patates salatası, domates, salatalık, zeytinyağlılar, peynir)

Sebze Çorbası

Fırınlanmış Beyaz Et (Tavuk ya da hindi)

Bulgur Pilavı

Salata

Meyve

Bir Miktar Atıştırmalık (Bir avuç badem, fındık vb)

Su