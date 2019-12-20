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Outlet Center'dan Yılbaşı daveti

Outlet Center, İzmitli vatandaşları yılbaşı etkinliklerine davet etti

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Oulet Center, yılbaşı etkinlikleri nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Outlet Center İzmit’te herkesi yeni yılın vazgeçilmezi kar küresinin içine davet ediyoruz. 21 Aralık 2019 Cumartesi gününden itibaren 03 Ocak 2020 Cuma günü akşamına kadar 14 gün boyunca, 4m çapında dev kar küresi ile eğlenceli anlar yakalanacak ve özellikle sosyal medyada eğlenceli fotoğraflar paylaşmayı sevenlerin ilgi odağı olacak. Dev kar küresinin yanı sıra, kar makinasından çıkan kar ve bubble makinasından çıkan baloncuklar da çocukları sevindirecek. Ayrıca, 03 Ocak 2020 Cuma günü akşamına kadar olan hafta sonu günlerde, kar küresinin içinde, yetkili kişiye çektirilen fotoğraf müşterilere hediye edilecek. Hatıra fotoğrafı çekilerek 2020 yılını unutulmaz kılacağınız dev kar küresi, 21 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 ve kar makinası ise 28 - 29 - 31 Aralık 2019 tarihlerinde Outlet Center İzmit’te olacak." 

HANGİ SAATLER AÇIK OLACAK? 

Yılbaşı alışverişlerinizi Outlet Center İzmit’te yapın, dünyaca ünlü markaları outlet fiyatlarıyla alın. Outlet Center İzmit, 31 Aralık 2019 Salı günü saat 20.00’ye kadar, 01 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 12.00’den itibaren saat 22.00’ye kadar hizmetinize açık olacak. 02 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren ise 10.00 - 22.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Tüm özel ve önemli günleri hem hesaplı hem de keyifle yaşamak adına tercih edilen Outlet Center İzmit; müşterileri için karlı alışverişin yanı sıra; özellikle çocuklar için, yeni yıl coşkusunu kat kat artırmak üzere eğlenceli bir dizi etkinlik programı hazırladı.

 

 

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