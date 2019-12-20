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Wellborn Luxury Hotel Yılbaşı Pazarı açıldı…

Kocaeli’ de ilk kez eğlenceli bir konseptle gerçekleştirilecek olan “Yılbaşı Pazarı” bu gün kapılarını misafirlerine açtı…
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Kocaeli’ de ilk kez eğlenceli bir konseptle gerçekleştirilecek olan “Yılbaşı Pazarı” bu gün kapılarını misafirlerine açtı… 20-21-22 Aralık tarihlerinde 14:00 ile 22:00 saatleri arasında Wellborn Luxury Hotel Havuz Başında devam edecek olan Yılbaşı Pazarına katılım ücretsiz.

HAFTA SONU DA DEVAM 

Bu hafta sonu sizlerde ailenizle birlikte  farklı ve eğlenceli bir aktiviteye katılmak isterseniz, waffle’dan sıcak çikolataya, patates kızartmasından içli köfteye kadar en sevilen, özenle seçilen geleneksel tatlar ve dünya lezzetlerinin de bulunduğu  Wellborn Luxury Hotel havuz başındaki Yılbaşı Pazarını ziyaret edebilirsiniz.

ÇEŞİT ÇEŞİT EĞLENCELİ 

Bu hafta sonu yılbaşı pazarında Ünlü giyim markaları, hediyelik eşya satıcıları ve daha onlarca alışveriş standının yanısıra, Aile ve Çocuklara yönelik eğlenceli Workshoplar Yılbaşı özel açık hava defilesi, Açık hava konseri ve dj parti ve sizleri bekleyen daha bir dolu sürpriz var. Yılbaşı ruhundan mahrum kalmak istemiyorsanız bu deneyimi Kocaeli’nin en güzel manzaralı oteli Wellborn Luxury Hotelde yaşamak için yapmanız gereken tek şey  en kalın giysilerinizi giyerek eğlenceye katılmak. 

Bugün 16:19 TSİ - Yaşam

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Yorumlar

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