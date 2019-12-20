Kocaeli spor tarihinde bir ilk

Kartepe'de faaliyet gösteren Suadiyedespor'da ilginç bir olay gündeme geldi. Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Suadiyespor’da yönetici olarak görev yapan Cevat Şahin’in dört oğlundan, ikisi Suadiyespor, diğer ikisi de Arslanbey Gençlerbirliği’nde top koşturuyor. Geçtiğimiz hafta kardeşler karşıya karşıya geldi. Suadiyespor ve Arslanbey Gençlerbirliği arasında oynanan maçı Arslanbey takımı 7-2 üstlünlük ile tamamladı. Baba Cevat Şahin, böyle bir durumdan dolayı mutlu olduğunu, her iki takımdaki çocuklarına da başarılar dilediğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz