Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:31 TSİ- Teknoloji G: Bugün 18:31 TSİ

Hyundai CES 2020'de araçları gösterecek

Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2020) gelecek vizyonunu gözler önüne sermeye hazırlanıyor.

mask

Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2020) gelecek vizyonunu gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Geleceğin mobilite çözümleriyle yaşam sitillerini şekillendirmek isteyen Hyundai, özellikle ilk olarak kişisel hava taşıtları (Personel Air Vehicle-PAV) üretecek. Fuarda konsept olarak görücüye çıkarılacak olan PAV’ın haricinde bu tip araçların kullanılacağı ortak havaalanları da (HUB) ziyaretçilere sunulacak. Şehir içindeki trafik sıkışıklığına ve sorunlarına çözüm olarak geliştirilen bu konseptler, insanlığa zaman tasarrufu da sağlamayı hedefliyor. Hyundai’nin gelecek vizyonu, Kullanım Amaçlı Araç (Purpose Built Vehicle-PBV) ile devam ediyor. Özerk sürüş özelliğine sahip kişiselleştirilebilir konsept araçlar, basit bir ulaşım aracından çok daha fazlasını sunarak sınırsız olanaklara izin veriyor. Bu iki akıllı mobilite çözümü, gelecekte kalabalık şehirlerde kullanılacak ve ortak havaalanları HUB'larda bir araya gelerek aynı zamanda sosyal ortamların inşa edilmesine de olanak sağlanacak. 

Bugün 17:31 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hyundai CES 2020'de araçları gösterecek mask
Hyundai CES 2020'de araçları gösterecek
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin... mask
WhatsApp'ta inanılmaz hata! Hemen kontrol edin...
Bu modeller artık WhatsApp kullanamayacak! 31 Aralık 2019 son gün... mask
Bu modeller artık WhatsApp kullanamayacak! 31 Aralık 2019 son gün...
Bu taksiyi gören hemen polisi arasın mask
Bu taksiyi gören hemen polisi arasın
Kocaeli'de sigaraya boykot mask
Kocaeli'de sigaraya boykot
Telegram: Whatsapp’ı silin mask
Telegram: Whatsapp’ı silin
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Banka borçları yüzünden kendini astı! mask
Banka borçları yüzünden kendini astı!

GALERİ

Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL