Hyundai CES 2020'de araçları gösterecek

Hyundai, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2020) gelecek vizyonunu gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Geleceğin mobilite çözümleriyle yaşam sitillerini şekillendirmek isteyen Hyundai, özellikle ilk olarak kişisel hava taşıtları (Personel Air Vehicle-PAV) üretecek. Fuarda konsept olarak görücüye çıkarılacak olan PAV’ın haricinde bu tip araçların kullanılacağı ortak havaalanları da (HUB) ziyaretçilere sunulacak. Şehir içindeki trafik sıkışıklığına ve sorunlarına çözüm olarak geliştirilen bu konseptler, insanlığa zaman tasarrufu da sağlamayı hedefliyor. Hyundai’nin gelecek vizyonu, Kullanım Amaçlı Araç (Purpose Built Vehicle-PBV) ile devam ediyor. Özerk sürüş özelliğine sahip kişiselleştirilebilir konsept araçlar, basit bir ulaşım aracından çok daha fazlasını sunarak sınırsız olanaklara izin veriyor. Bu iki akıllı mobilite çözümü, gelecekte kalabalık şehirlerde kullanılacak ve ortak havaalanları HUB'larda bir araya gelerek aynı zamanda sosyal ortamların inşa edilmesine de olanak sağlanacak.