Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:33 TSİ- Gündem G: Bugün 17:37 TSİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilimizde konuştu

“81 ilde başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi” Projesi hakkında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Kocaeli Valiliği Makamında yaptığı konuşmada, “Hizmetlerin en uygun biçimde sunulması anlamında kurumların birbiriyle dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor” dedi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bugün, bakanlık tarafından “81 ilde başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi” Projesi’nin Kocaeli ayağı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri ile yapmış olduğu değerlendirme toplantısı hakkında Valilik Makamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Ersoy’un yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da açıklamada hazır bulundu.

“4 BİNE YAKIN PERSONELİMİZLE BİR ARAYA GELDİK”

Ersoy yaptığı açıklamada, “İçişleri bakanlığı olarak terörden, göçe, trafik hizmetlerinden, uyuşturucuya  birçok noktada vatandaşlarımıza dokunan hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetlerin daha verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı sunulabilmesi için bir dizi projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik.  Bakanlığımıza bağlı müdürlüklerle illerimizi ziyaret ediyoruz. Hem projeleri konuşuyoruz hem de projeleri alıp bakanlığımıza sunuyoruz. Bu projemize gerçekleştirmek üzere 2 gündür Kocaelimizi ziyaret ediyoruz” dedi.

“73’ÜNCÜ İLİMİZDE BULUNMAKTAYIZ”

En iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz diyen Ersoy, “Valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları başkanlığında bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlarından oluşan 9’ar kişilik heyetlerle 72 ilimizde ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, bugün 73’üncü ilimizde bulunmaktayız. Hem sivil toplum kuruluşlarımızla görüşüyoruz hem de birimlerimizden hizmet alan vatandaşlarımızı evlerinde ve yerlerinde ziyaret ediyoruz. Hizmetlerden memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Bu ziyaretler sonucunda sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporlar illerle paylaşılmış ve önerilerin hızlıca hayata geçirilmesi ile ilgili talimatlar verilmiştir. En iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

“Valimize teşekkür ediyoruz” diyen Ersoy, “Bu çalışmaların çıktısı, 81 ilin valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir.  Değerli valimizin önderliğinde Kocaelimizin huzur ve samimiyetle kamu kuruluşlarımızın güçlü bir dayanışma içerisinde olduğunu, hizmetlerin en uygun biçimde sunulması anlamında kurumların birbiriyle dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Sayın valimize teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bugün 17:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'nin ilk lastik fabrikası 59 yaşında mask
Türkiye'nin ilk lastik fabrikası 59 yaşında
Kocaeli'nin sorunları tartışıldı mask
Kocaeli'nin sorunları tartışıldı
İzmitli kadınlar üretime lavanta bahçeleriyle ortak oluyor mask
İzmitli kadınlar üretime lavanta bahçeleriyle ortak oluyor
Ahmetcan Çağlayan için son görev mask
Ahmetcan Çağlayan için son görev
Yılbaşında zehirlenmeyin! mask
Yılbaşında zehirlenmeyin!
24. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, misafirlerini bekliyor mask
24. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması, misafirlerini bekliyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor! mask
Kocaeli'deki mirasın sahipleri aranıyor!
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı! mask
TÜPRAŞ'ta sirenler çalmaya başladı!
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi mask
İzmitli Ahmet Amerika'da yaşamını yitirdi
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış mask
Katarlılar Kocaeli'den de arazi almış
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor... mask
Meteoroloji'den son dakika! Marmara'ya kar geliyor...
Banka borçları yüzünden kendini astı! mask
Banka borçları yüzünden kendini astı!

GALERİ

Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor mask
Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti mask
Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti! mask
Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu mask
 İzmit'te tarihi ahşap binada çıkan yangın büyük hasara neden oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi mask
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi mask
Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL