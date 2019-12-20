İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilimizde konuştu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bugün, bakanlık tarafından “81 ilde başlatılan İzleme Değerlendirme Sistemi” Projesi’nin Kocaeli ayağı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri ile yapmış olduğu değerlendirme toplantısı hakkında Valilik Makamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Ersoy’un yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da açıklamada hazır bulundu.

“4 BİNE YAKIN PERSONELİMİZLE BİR ARAYA GELDİK”

Ersoy yaptığı açıklamada, “İçişleri bakanlığı olarak terörden, göçe, trafik hizmetlerinden, uyuşturucuya birçok noktada vatandaşlarımıza dokunan hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetlerin daha verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı sunulabilmesi için bir dizi projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bakanlığımıza bağlı müdürlüklerle illerimizi ziyaret ediyoruz. Hem projeleri konuşuyoruz hem de projeleri alıp bakanlığımıza sunuyoruz. Bu projemize gerçekleştirmek üzere 2 gündür Kocaelimizi ziyaret ediyoruz” dedi.

“73’ÜNCÜ İLİMİZDE BULUNMAKTAYIZ”

En iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz diyen Ersoy, “Valiliklerimizde başlattığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliği kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları başkanlığında bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlarından oluşan 9’ar kişilik heyetlerle 72 ilimizde ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, bugün 73’üncü ilimizde bulunmaktayız. Hem sivil toplum kuruluşlarımızla görüşüyoruz hem de birimlerimizden hizmet alan vatandaşlarımızı evlerinde ve yerlerinde ziyaret ediyoruz. Hizmetlerden memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Bu ziyaretler sonucunda sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporlar illerle paylaşılmış ve önerilerin hızlıca hayata geçirilmesi ile ilgili talimatlar verilmiştir. En iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

“Valimize teşekkür ediyoruz” diyen Ersoy, “Bu çalışmaların çıktısı, 81 ilin valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. Değerli valimizin önderliğinde Kocaelimizin huzur ve samimiyetle kamu kuruluşlarımızın güçlü bir dayanışma içerisinde olduğunu, hizmetlerin en uygun biçimde sunulması anlamında kurumların birbiriyle dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Sayın valimize teşekkür ediyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.