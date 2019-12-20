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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2020 yılı asgari ücret zam oranını belirlemek üzere gerçekleştireceği 4. toplantı öncesi oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptıkları ortak açıklamada "Asgari ücret" 2 bin 578 lira olmalı" ifadesini kullandı. Aralık ayının son haftasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 4. toplantı sonrasında asgari ücret ve AGİ tutarları açıklanacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken asgari ücretle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da asgari ücretle ilgili bir soruya ''İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, taraarı memnun edecek bir adımı atarız'' cevabını verdi. 

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