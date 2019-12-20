Görenler gözlerine inanamadı! Devasa büyüklükte...

Karamürsel’de 30 yıldır balıkçılık yapan Adem Dereli ve oğlu Alper Dereli, Marmara Denizinde yakalanan ve Bandırma balık mezat’ından açık arttırmayla alıp tezgahında satışa sunduğu dev orkinos insanların ilgi odağı oldu. 380 kilo ağırlığında 2 metre boyundaki orkinos, büyüklüğüyle dikkat çekerken, balıkçı Dereli, balığı kilosu 35 liradan sattı. Karamürsel Cuma pazarındaki balıkçı tezgahında insanların ilgi odağı olan dev orkinos kısa sürede tükendi. Dev orkinosu Bandırma balık mezat’ından bizzat gidip aldığını belirten balıkçı Adem Dereli, ‘380 kiloluk balık kısa sürede tükendi. Kilosunu 35 liradan sattık.Vatandaşlar ‘Nasıl tuttunuz, nasıl çektiniz?2 diye çok sordu. Müşterilerimiz de çoğunlukla bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi’ diye konuştu. Tezgahta görenlerin şaşırdığı dev orkinos kilosunun 35 liradan satışı gerçekleştirilirken, kılıç balığının kilosu 50, hamsi 15, istavrit, 15, mezgit 10 ve sardalye 10 liradan satıldı.