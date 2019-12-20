“Bu ihaleyi durdurun”

Derince Belediyesi’nin en önemli ihalelerinden biri olan, arazisiyle birlikte muhammen bedeli 169 milyon TL’yi bulan Araptepe Projesi Engin Koyun’un sahibi olduğu Yelkent İnşaat’ın alması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince teşkilatı dün ilçe binasında bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İlçe Başkanı Nihat Değer ve ilçe örgütü katılım sağladı.

“CİDDİ KAMU ZARARI OLUŞTURDU”

Açıklamayı örgüt adına okuyan Değer, “Bildiğiniz üzere Derince Yenikent Mahallesi Araptepe bölgesinde, belediyemizin elinde yaklaşık 30 dönümlük bir arsa bulunmaktaydı. Bu arsa bölgede kalan son büyük arsaydı. Önceki gün yapılan ihale ise bu 30 dönüm arsanın ihalesiydi. Akıla, mantığa, matematiğe uymayan, ciddi kamu zararı oluşturan bu ihaleyi Derince ve Derinceli’ye yapılmış ciddi bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz. En kısa zamanda, iş işten geçmeden, ciddi kamu zararı oluşturacak olan bu ihalenin fes edilmesini istiyoruz” dedi.

“BASİRETSİZ, BECERİKSİZ”

“Bunun bir matematiği var” diyen Değer, “Derince Belediyesi, 42 milyonluk arsasını müteahhide verip, iki yıl sonra yaklaşık 40 milyon TL’lik bir değer elde edecek. İşte biz buna karşı çıkıyoruz. İşte bunun için bu ihaleyi, Derince’ye ve Derinceli’ye yapılmış en büyük haksızlık olarak yorumluyoruz. İktidar partisi mensupları sürekli olarak ekonominin iyiye gittiğini, ivmenin yükselmeye başladığını söylerken AK Partili Derince Belediyesi nasıl böyle basiretsiz, beceriksiz ve ciddi kamu zararı doğuran ihalenin altına imza atar. Peki, bu ihale normal koşullarda nasıl olmalıydı, belediyenin kasasına hangi değer girmeliydi? Bunun da bir matematiği var. Piyasa koşullarına göre elinizde 40 milyonluk, değerli bir arsa varsa ve siz bunu bir müteahhide veriyorsanız, buradan en az 20 milyonluk bir karınız olmalıdır” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYE OLARAK YAPALIM”

“İhaleyi durdurun diyen Değer, “Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e buradan sesleniyoruz; ‘İhaleye tek firma katıldı’ bahanesinin arkasına sığınıp, bize bu akıl dışı, ciddi kamu zararı oluşturan ihaleyi izah etmeye kalmasın. Yapılacak tek şey, derhal bu ihaleyi iptal edip, gerekirse belediye olarak bu inşaatı yapmak olmalıdır. Tekrar uyarıyoruz; iş işten geçmeden bu ihaleyi durdurun. CHP olarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak için, büyük kamu zararı oluşturacak bu ihalenin iptal edilmesi için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Bizim Derince Belediyesi’ne önerimizdir, gelin bu Arap Tepe’deki konutları Derince Belediyesi olarak yapalım maliyetini daha ucuza getirip, Derince de yaşayan dar gelirlilere daha uygun fiyatlarla ev sahibi yapalım” dedi.