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Gebze Belediyesi’nden engelli çalışan ile ilgili açıklama

13 Aralık’ta gazetemizde çıkan, “Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne Sürgün Suçlaması” başlıklı habere, Gebze Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada, işlemin rutin bir yer değiştirme olduğu belirtildi
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“Kocaeli Gazetesi’nin 13.12.2019 günlü sayısında ve internet sitesinde çıkan haberde gerçeği yansıtmayan, asılsız iddialarda bulunulmuştur. Müvekkil belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde veznedar olarak göre yapan Engin Taşkıran isimli personelimizin sürgün edildiği şeklindeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Gebze’de yaşayanlara belediye hizmetlerinin sürekli, kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulması amacıyla; ihtiyaç duyulması halinde personellerin yerinin değiştirilmesi olağan bir uygulamadır. Haberde adı geçen personel, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev alanı içerisinde olan Marmara Nakliyeciler Terminali’nde ve yine aynı görevde veznedar ihtiyacına istinaden görevlendirilmiştir.

ALGI ÜRETMEYE YÖNELİK

Haberde yer alan, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek ve olumsuz bir algı oluşturmak amacıyla yapıldığı anlaşılan beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. İhtiyaç nedeniyle yapılan görev değişikliğinin sürgün olarak nitelendirilmesi olumsuz algı üretmeye yönelik bir eylemdir. Üstelik haber içeriğinde yer alan iddianın aksine bahsi geçen personel, yapılan görev yeri değişikliğinden önce de her gün kendi aracıyla işe gelip giden bir kişidir” denildi.

 

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