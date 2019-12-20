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Böyle sahtekarlık görülmedi

İlimizde meydana gelen olayda, kendisini hem profesör, hem MHP Genel Başkan Yardımcısı, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak tanıtan şahıs, işini çözdürmeye çalıştı

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İlimizde meydana gelen sahtecilik olayı, duyanları şoka uğrattı. Buna göre, yaklaşık 2 hafta önce adliye santralinden Adalet Komisyonu Başkanı sekreterini arayarak, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça'yı isteyen şahıs, kendisini Bilkent Fizik Profesörü, MHP Genel Başkan Yardımcısı, daha önceden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak tanıttı. 

KANDIRA'DA TARLA ALMIŞ

Kandıra'dan bir tarla alan şahsın, yakın zamanda buraya bağ evi yapacağını ancak yola çıkışının olmadığı gerekçesi ile Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi'ne eşi tarafından yapılan başvurunun sonuçlandırılmasını istediği ortaya çıktı. Telefon ettikten sonra, adliyeye gelen şahsın, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu'nun da bulunduğu toplantıda, yine kendini aynı sıfatlarla tanıtarak, Eskişehir Eski Başsavcısı ve halen Yargıtay Savcısı olarak görev yapan Ferhat Kapıcı'nın ablasının oğlu olduğunu söyledi öğrenildi. Şahıs, Ferhat Kapıcı'nın dava hakkında kendisine, "Sen Adalet Komisyonu Başkanı'nı ara, o işini halleder" dediğini söylediğini iddia etti. 

BÖYLE BİR KİŞİ YOK 

Sonraki süreçlerde konu hakkında araştırma yapan ekiplerin, böyle bir şahsın varlığına ulaşamadığı ve MHP'de görevli böyle birinin bulunmadığını ortaya çıkardığı kaydedildi. Bilkent Üniversitesi'nde de böyle bir akademisyenin görev yapmadığı öğrenildi. Ferhat Kapıcı'nın da, Şahin Duman'ın akrabası olduğunu ancak 15 yıldır görüşmediğini söylediği öğrenildi. 

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NDA 

Söz konusu şahıstan nufüz ibrazı istediği belirtilen yetkililerin, şahıstan bilgi alamayınca konuyu tutanak tutarak, Cumhuriyet Savcılığı'na ilettiği öğrenildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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