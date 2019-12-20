İzmit’te korkunç manzara

İzmit’in en işlek noktaları arasında yer alan, Başiskele- İzmit yolundaki trafik her geçen gün daha kötüye gitmeye devam ediyor. Buna göre bu akşam saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu yolda ilerlemekte zorlanan vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları gazetemize anlattı. Durumun artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ve şehirde ciddi trafik sorunu oluştuğunu belirten bir vatandaş, yetkililerin konuya el atmasını istedi.