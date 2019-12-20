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İzmit’te korkunç manzara

Başiskele- İzmit yolu, 41 burda AVM önündeki trafik vatandaşları çileden çıkardı
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İzmit’in en işlek noktaları arasında yer alan, Başiskele- İzmit yolundaki trafik her geçen gün daha kötüye gitmeye devam ediyor. Buna göre bu akşam saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu yolda ilerlemekte zorlanan vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları gazetemize anlattı. Durumun artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ve şehirde ciddi trafik sorunu oluştuğunu belirten bir vatandaş, yetkililerin konuya el atmasını istedi. 

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Yorumlar

(2)
02

Kemal - Derince liman ışıkları daha beter sabah ve akşam saatlerinde özellikle,Türkiyenin ihracat ithalat kapısı burası, acil olmayan yerlere battı çıktı köprü yapıyorlar burayı unuttular anlaşılır gibi değil.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Aralık 21:06
01

İzmit Li̇ - BAŞKAN BÜYÜKAKINA KBB GÜVENİYORUZ İVEDİ ÇÖZÜM BEKLERİZ SAYGILAR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Aralık 20:59

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