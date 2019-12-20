İzmit’in en işlek noktaları arasında yer alan, Başiskele- İzmit yolundaki trafik her geçen gün daha kötüye gitmeye devam ediyor. Buna göre bu akşam saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu yolda ilerlemekte zorlanan vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları gazetemize anlattı. Durumun artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ve şehirde ciddi trafik sorunu oluştuğunu belirten bir vatandaş, yetkililerin konuya el atmasını istedi.
Bugün 20:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 20:26 TSİ
İzmit’te korkunç manzara
Başiskele- İzmit yolu, 41 burda AVM önündeki trafik vatandaşları çileden çıkardı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Kemal - Derince liman ışıkları daha beter sabah ve akşam saatlerinde özellikle,Türkiyenin ihracat ithalat kapısı burası, acil olmayan yerlere battı çıktı köprü yapıyorlar burayı unuttular anlaşılır gibi değil.
İzmit Li̇ - BAŞKAN BÜYÜKAKINA KBB GÜVENİYORUZ İVEDİ ÇÖZÜM BEKLERİZ SAYGILAR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.