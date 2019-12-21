CHP'de büyük gün!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) bugün saat 10:00’da başlayacak olan kongrede, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yeni İzmit ilçe başkanını seçecek. 400 seçilmiş, 18 doğal delegenin oy kullanacağı seçimde, seçilmiş başkan olmak isteyen Hakan Çakar ve eski il yöneticisi Gökhan Ercan yarışacak. Son ana kadar delegelerde oy istemeye devam eden ikili bugün CHP İzmit’in yeni başkanı olmak için yarışıyor. Beyaz liste ile seçime giren Hakan Çakar’ın karşısında ise mavi listeli Gökhan Ercan bulunurken ikilinin yönetimlerini hangi isimlerden oluşturduğu da merak ediliyor. Kongrede sandıklar ise saat 18:00’da kapanacak ve ardından oy sayımına geçilecek.