Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) bugün saat 10:00’da başlayacak olan kongrede, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yeni İzmit ilçe başkanını seçecek. 400 seçilmiş, 18 doğal delegenin oy kullanacağı seçimde, seçilmiş başkan olmak isteyen Hakan Çakar ve eski il yöneticisi Gökhan Ercan yarışacak. Son ana kadar delegelerde oy istemeye devam eden ikili bugün CHP İzmit’in yeni başkanı olmak için yarışıyor. Beyaz liste ile seçime giren Hakan Çakar’ın karşısında ise mavi listeli Gökhan Ercan bulunurken ikilinin yönetimlerini hangi isimlerden oluşturduğu da merak ediliyor. Kongrede sandıklar ise saat 18:00’da kapanacak ve ardından oy sayımına geçilecek.
Bugün 09:25 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:27 TSİ
CHP'de büyük gün!
CHP’de merakla beklenen gün geldi. İzmit ilçe kongresinde CHP delegesi bugün yeni başkanını seçecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz